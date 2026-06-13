Rangers ponen a Evan Carter en la lista de lesionados de 10 días por distensión oblicua

Los Rangers de Texas colocaron al jardinero Evan Carter en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en el oblicuo.

El equipo anunció la medida antes del juego del sábado contra los Medias Rojas de Boston.

Carter salió del juego del viernes después de realizar una atrapada en zambullida en la cuarta entrada. El jugador de 23 años batea para .176 con seis jonrones y 21 carreras impulsadas en 66 juegos esta temporada.

El infielder Cody Freeman ocupa el lugar de Carter en el roster de los Rangers y figuró en la alineación titular del sábado. Freeman participó en un juego con Texas a principios de este mes y fue llamado de vuelta desde Triple-A Round Rock.

Por segundo día consecutivo, los Rangers presentaron una alineación titular que no incluyó al campocorto All-Star Corey Seager.

El mánager de Texas, Skip Schumaker, indicó antes del juego del sábado que Seager estaba “día a día”. Según reportes, Seager sintió molestias después de una colisión en el plato ocurrida durante la primera entrada del juego del jueves contra Kansas City.

“Hoy está mucho mejor, pero no lo suficiente como para jugar”, comentó Schumaker.

Además, los Rangers incorporaron al derecho Joe Ross y enviaron al derecho Luis Curvelo a ligas menores. Texas firmó el mes pasado a Ross, de 33 años, con un contrato de ligas menores. Registró una efectividad de 2,92 en siete juegos con Triple-A Round Rock.

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