Juego 5: Knicks y sus aficionados están en San Antonio para buscar el título

El Trofeo Larry O’Brien estará en el edificio. Los ensayos para la ceremonia de entrega, si hiciera falta, ya están completos. Miles de aficionados de Nueva York han viajado a Texas con la esperanza de ver algo que no ocurre desde hace 53 años.

El resto depende de los Knicks.

Nueva York puede ganar su primer campeonato de la NBA desde 1973 el sábado por la noche, con los Knicks al frente 3-1 de cara al Juego 5 de las Finales de la NBA contra Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio.

Los Knicks tienen marca de 3-0 en oportunidades de cerrar series esta temporada, y las ganaron por un margen promedio de 39,3 puntos — todas como visitantes.

“Hemos estado predicando todo el año que se trata de la siguiente posesión, la siguiente posesión, la siguiente posesión”, manifestó el entrenador de los Knicks, Mike Brown. “Entendemos que cada vez que intentas jugar un partido para cerrar una serie, el nivel de desesperación —de tus rivales— aumenta (y) el nivel de desesperación de los aficionados de tus rivales aumenta. Tienes que dar tu mejor esfuerzo porque, incluso si das tu mejor esfuerzo, puede que no suceda, especialmente como visitante”.

Nueva York quedó al borde de este título al remontar una desventaja de 29 puntos en el Juego 4 para ganar 107-106 con un palmeo de OG Anunoby a 1,2 segundos del final. Fue la mayor remontada en la historia de las Finales de la NBA y la mayor remontada en cualquier partido de esta temporada, ya fuera en la campaña regular o en los playoffs.

Los Spurs han llegado al sábado con ventaja de dos dígitos en cada uno de los cuatro partidos y dejaron que tres de esos juegos terminaran en derrotas.

“Lo más importante para nosotros es que, en cierto sentido, no podemos levantar el pie del acelerador”, comentó el escolta de los Spurs, Dylan Harper. “No podemos sentirnos cómodos con una ventaja. Son las Finales de la NBA. Cualquier cosa puede pasar, como acabamos de ver. Pero, al final del día, simplemente tenemos que mantenernos unidos como grupo”.

Los árbitros seleccionados para el partido del sábado fueron Scott Foster, James Capers y Tyler Ford. Foster y Capers trabajaron el Juego 1 y Ford trabajó el Juego 2 de la serie.

Si los Spurs ganan, el Juego 6 sería el martes en Nueva York.

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