Caminero pega jonrón de 3 carreras y Rays remontan con 8 en la 8va y vencen 10-6 a Atléticos

Junior Caminero conectó un jonrón de tres carreras en una octava entrada de ocho anotaciones, y los Rays de Tampa Bay remontaron para vencer 10-6 a los Atléticos el lunes por la noche.

Caminero pegó su 34to del año después de que el cubano Yandy Díaz y el mexicano Jonathan Aranda conectaran sencillos para abrir la entrada, lo que acercó a los Rays a una carrera. Un sencillo productor de Chandler Simpson empató el juego, y Taylor Walls conectó un sencillo de dos carreras para darle a Tampa Bay una ventaja de 8-6. Díaz elevó de sacrificio y Aranda conectó un sencillo impulsor en su segundo turno al bate del episodio para poner la pizarra 10-6.

El relevista de los Rays Chris Roycroft (1-0) lanzó la séptima entrada, en la que permitió tres hits y tres carreras limpias. El abridor dominicano Freddy Peralta trabajó las primeras seis entradas, con cinco ponches, tres carreras limpias y una base por bolas.

Díaz abrió el juego con un cuadrangular al segundo lanzamiento para poner el 1-0. Los A’s respondieron con un doble productor de Tyler Soderstrom para empatarlo, y luego Soderstrom se robó el plato más adelante en la entrada para poner el 2-1.

Zack Gelof conectó un jonrón solitario en la quinta entrada para los Atléticos, en su primer juego de regreso tras estar en la lista de lesionados por una laceración en la rodilla derecha que sufrió ante los Tigres de Detroit el 9 de julio. Pegó un doble productor en la séptima.

El venezolano José Suárez (1-4) permitió cuatro carreras y consiguió apenas un out en la octava, después de que a Seth Johnson se le cargaran cuatro carreras y no lograra registrar un out. Jacob López lanzó las primeras siete entradas, permitiendo dos carreras, con cinco ponches y una base por bolas.

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