El sencillo de 2 carreras de Karros en la 9na ayuda a Rockies a vencer 4-3 a Gigantes

Kyle Karros conectó un sencillo de dos carreras con el bate roto durante una novena entrada de tres carreras y los Rockies de Colorado resistieron para vencer la noche del viernes por 4-3 a los Gigantes de San Francisco.

Los Rockies perdían 2-1 cuando Mickey Moniak abrió la novena con un sencillo ante Caleb Kilian (2-5), quien luego dio base por bolas al bateador emergente Troy Johnston.

En la parte baja de la novena, los Giants consiguieron un elevado de sacrificio del dominicano Rafael Devers ante Jordan Romano para acercarse 4-3. Luego, Romano otorgó base por bolas al dominicano Willy Adames para llenar las bases con dos outs.

El dominicano Juan Mejía reemplazó a Romano e hizo que Bryce Eldridge rodara a segunda para terminar el juego. Mejía logró su cuarto salvamento.

El venezolano Antonio Senzatela (9-1) lanzó una octava entrada perfecta para acreditarse la victoria.

Devers impulsó todas las carreras de los Gigantes.

Los Rockies empataron 1-1 en la quinta con dobles consecutivos con dos outs del venezolano Ezequiel Tovar y McCarthy.

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