El receptor de los Rams, Puka Nacua, sale del juego contra los Ravens por una lesión en el pie

El receptor de os Rams de Los Ángeles, Puka Nacua, abandonó durante el segundo periodo del encuentro del domingo contra Baltimore debido a una lesión en el pie.

Después de un pase incompleto dirigido a él, el receptor estrella se levantó lentamente en la zona de anotación. Inicialmente intentó caminar, pero rápidamente se desplomó sujetándose la parte inferior de su pierna izquierda.

Nacua finalmente pudo salir caminando con asistencia, pero se dirigió directamente al túnel. El corredor de los Rams, Blake Corum, también cojeó hacia el túnel justo detrás de él con un problema en el tobillo.

El fin de semana pasado, Nacua se convirtió en el primer jugador de la NFL con al menos 50 recepciones en los primeros cinco juegos de una temporada. Lideraba la liga con 52 recepciones para 588 yardas al entrar en este juego.

