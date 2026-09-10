Rays se quedan sin posible pase a playoffs al caer 3-1 ante Bravos con Pérez y Riley

Los Rays de Tampa Bay se vieron impedidos de posiblemente convertirse en el primer equipo en asegurar un boleto a los playoffs cuando el venezolano Martín Pérez lanzó siete entradas sin permitir carreras y un sencillo impulsor de Austin Riley en la octava entrada le dio a Atlanta su primera ventaja de la serie en la victoria el jueves de 3-1.

En busca de su primer título divisional desde 2021, Tampa Bay (87-59) llegó con una ventaja de cuatro juegos en el Este de la Liga Americana y habría asegurado, como mínimo, un comodín con una victoria y una derrota de Texas ante Seattle o de los Medias Blancas de Chicago ante Pittsburgh.

El hit de Riley llegó después de que el bateador emergente Ozzie Albies conectara su primer triple de la temporada, un batazo contra Kevin Kelly (6-4). Victor Mesa Jr. abrió la novena con un jonrón ante el cubano Raisel Iglesias.

Iglesias se recuperó para conseguir los últimos tres outs y lograr su 32do salvamento en 35 oportunidades para los Bravos, que comenzaron el día con una ventaja de tres juegos en el Este de la Liga Nacional.

El colombiano Didier Fuentes (6-2) lanzó una octava entrada sin carreras para acreditarse la victoria.

___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP