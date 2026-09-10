El QB de Browns Deshaun Watson se declara no culpable de exceso de velocidad

El quarterback de los Browns, Deshaun Watson, se declaró no culpable tras recibir una multa por exceso de velocidad el 26 de agosto.

Watson presentó la declaración el miércoles en el Tribunal Municipal de Cleveland, según los registros judiciales. La próxima audiencia está programada para el 23 de septiembre.

Watson, que cumple 31 años el lunes, fue detenido por agentes de la Patrulla de Carreteras del estado de Ohio por presuntamente circular a 86 millas por hora en una zona de 60 millas por hora, en una camioneta Ram modelo 2022, en la Interestatal 480 en Cleveland durante la hora pico de la mañana.

Watson hará su primera apertura desde la Semana 7 de la temporada 2024 cuando los Browns inauguren la campaña contra los Jaguars de Jacksonville el domingo. Ganó la competencia por el puesto de quarterback titular sobre Shedeur Sanders.

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