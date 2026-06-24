El pato Merlín llega al Estadio Azteca pero reglas de FIFA lo dejan fuera del partido de México

El pato Merlín, la sensación viral del Mundial en México, llegó el miércoles Estadio Azteca, pero al final le informaron que no podía quedarse para el partido de México contra la República Checa.

En menos de dos semanas, Merlín pasó de contonearse por las calles de Ciudad de México, durante la victoria de México en el partido inaugural a visitar el palacio presidencial. Pero su vuelo proverbial se vio truncado el miércoles.

El animalito circuló por las calles afueras del Azteca acompañado de sus dueños, Carla Gómez y su hijo Cristian, bajo un estricto protocolo de seguridad y en el interior de una caja para su transporte.

Tras captar todas las atenciones, los aficionados empezaron una campaña para que la mascota no oficial favorita de las redes y de las calles pudiera acudir, junto a su familia, a un partido de la selección mexicana.

El sueño estuvo cerca de concretarse. Merlín llegó a adentrarse en el perímetro del Azteca para grabar un programa con Televisa, una de las cadenas televisivas más grandes de América Latina.

Pero no pudo quedarse para el partido, ya que la FIFA cuenta con un estricto protocolo que prohíbe la presencia de animales dentro de los recintos deportivos para preservar su bienestar.

Un portavoz del torneo de la FIFA confirmó que a Merlín se le permitió entrar al perímetro, pero no al estadio, y declinó brindar más detalles.

“Estos últimos días fueron una locura, nunca vamos a dejar de agradecer lo vivido”, contó Gómez a The Associated Press. “De verdad todos están maravillados con Merlín”.

Desde su primera aparición, Merlín conquistó a los hinchas al lucirse por las vías de la capital mexicana vistiendo la camiseta verde y el uniforme de la selección mientras acompaña a su familia vendiendo bebidas en distintas partes de la ciudad.

En los últimos días, el pato de dos años de edad cautivó los corazones de aficionados dentro y fuera de México, se convirtió en embajador de la capital mexicana en el torneo, e incluso fue recibido por la presidenta del país, Claudia Sheinbaum. Participó en ruedas de entrevistas, visitó a estudios de televisión, paseó entre aficionados en el fan fest del Zócalo capitalino e incluso realizó una visita a las instalaciones de Netflix México.

Incluso estuvo en el centro de una polémica por el registro de la marca del pato Merlín, que finalmente fue otorgada a Gómez, quien ahora podrá explorar los derechos de la identificación para su uso comercial exclusivo.

Tras el clamor de los fanáticos, la familia finalmente podrá acompañar en vivo un partido de su selección, una ocasión que Gómez describió como una “emoción muy fuerte”. Y, pese a que el simpático patito fue vetado de las gradas, Gómez aseguró que el hincha número uno de México seguirá apoyando y dándole suerte a su equipo. “Merlín es un amuleto y yo sé que, con él, la selección mexicana gana hoy de nuevo”.

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