El mundial de atletismo regresa a la sede silenciosa de los Juegos Olímpicos de Tokio

El Estadio Nacional de Japón estaba sin público hace cuatro años durante los Juegos Olímpicos de Tokio. Retrasada por la pandemia, la justa de verano fue muda en el recinto de 60.000 asientos que costó 1.400 millones de dólares para recibir a los mejores atletas de pista y campo del mundo.

Muchos recuerdan la esterilidad de las ceremonias de apertura y clausura, el silencio mientras el emperador japonés Naruhito se dirigía a miles de asientos vacíos para inaugurar oficialmente los Juegos de la XXXII Olimpiada.

El evento más esperado de los Juegos Olímpicos suele ser la final masculina de 100 metros. Pero solo el silencio y un pequeño grupo de medios acompañaron al ganador Marcel Jacobs —un italiano nacido en Texas— mientras posaba en la línea de meta para celebrar con una bandera italiana extendida sobre sus hombros.

El estadio diseñado por el arquitecto japonés Kengo Kuma en el centro de Tokio está a punto de recibir la atención que le faltó cuando el sábado se inaugure el Mundial de atletismo de nueve días.

La competencia seguramente animará un recinto con estrellas como el velocista estadounidense Noah Lyles, cuya batalla contra la depresión empañó su viaje a Tokio, y Mondo Duplantis, el poseedor del récord mundial de salto con pértiga Mondo Duplantis. El estadio ha esperado este tipo de evento desde que se completó en 2019.

Esta es una buena noticia para los aficionados que esperan experimentar una atmósfera que faltó en 2021.

Pero el enfoque en el estadio volverá a plantear preguntas sobre el gasto del gobierno en un estadio que ha tenido dificultades para encontrar usos después de Tokio 2020. Los Juegos Olímpicos tienen una larga historia de producir elefantes blancos creados con dinero público: Atenas en 2004, Beijing en 2008 y Río de Janeiro en 2016.

Trasfondo

Los planes para un nuevo estadio de Zaha Hadid fueron descartados en 2015 cuando los costos se dispararon a más de 2.000 millones de dólares. Ese estadio tenía un aspecto futurista, algunos lo comparaban con un casco de bicicleta.

Kuma ganó una segunda licitación, diseñando un estadio que se integraba en el paisaje urbano existente con más elementos japoneses, incluyendo madera, jardines y agua corriente.

El nuevo recinto reemplazó al estadio utilizado para los Juegos Olímpicos de 1964, que fue demolido y nunca fue considerado una joya arquitectónica.

Sin embargo, los Juegos del '64 de Tokio sí generaron arquitectura icónica, incluyendo el Estadio Nacional Yoyogi, la joya de esos Juegos Olímpicos y un símbolo del ascenso de Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Es un recinto cubierto más pequeño, sede de la natación en los Juegos Olímpicos del '64.

Costos del estadio

El Estadio Nacional, construido con dinero de los contribuyentes para los Juegos Olímpicos de Tokio, parece ser una pérdida de dinero. Al menos para los contribuyentes.

Victor Matheson, quien estudia la economía del deporte en el College of the Holy Cross, dijo que un estadio como el Estadio Nacional de Japón tiene muy pocos usos, no tiene un inquilino permanente, gastos continuos de mantenimiento y operación y posibles pagos por servicio de deuda.

"Simplemente no hay tantos eventos que requieran una capacidad de más de 60.000 personas", escribió Matheson en un correo electrónico a The Associated Press. "No hay muchos conciertos de música que puedan llenar un estadio de ese tamaño. Y cosas como un Mundial de fútbol o rugby o campeonatos de atletismo solo ocurren rara vez".

Se informó que el Estadio Nacional genera pérdidas de alrededor de 1.000 millones de yenes anualmente (alrededor de siete millones de dólares) hasta el año fiscal 2024. Desde entonces ha sido privatizado para reducir los gastos del sector público. Un consorcio privado está gestionando el estadio aunque el gobierno nacional todavía es propietario y está cubriendo algunas de las facturas.

Matheson citó un estudio que mostró que los grandes estadios en Estados Unidos, hogar de equipos de la NFL, típicamente albergaban menos de diez eventos importantes de entretenimiento o deportes al año fuera de los juegos de la NFL.

"Así que, la mayor parte del tiempo terminas gastando más de 1.000 millones de dólares en una instalación que permanece vacía 350 días al año", dijo Matheson.

Jingu Gaien

El Estadio Nacional se encuentra adyacente a un área conocida como Jingu Gaien, un espacio similar a un parque que incluye un famoso estadio de béisbol y rugby y una avenida apreciada, bordeada por más de 100 árboles de ginkgo.

Hay planes aprobados por el gobierno metropolitano de Tokio para demoler los estadios de béisbol y rugby. Serán reconstruidos en la misma área, pero en un espacio reconfigurado.

Esto permitirá al desarrollador Mitsui Fudosan y otros construir tres rascacielos en lo que era esencialmente un área de parque, algunos de los bienes raíces más valorados en Tokio.

Los cambios de zonificación para permitir este desarrollo de gran altura —no se completarán en una década— fueron impulsados por el gobierno metropolitano de Tokio cuando los Juegos Olímpicos estaban en el horizonte y el nuevo Estadio Nacional se veía como una prioridad urgente.

No solo fueron los Juegos Olímpicos de 2020 muy costosos para los contribuyentes, sino que también proporcionaron una oportunidad para que los desarrolladores privados invadieran lo que tradicionalmente ha sido un espacio similar a un parque.

"Cuando alguien más está pagando la cuenta, tendemos a construir Rolls-Royces y no Toyota Corollas", dijo Matheson, el economista.

