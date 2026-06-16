El manager de los Yankees, Aaron Boone, habla con MLB por advertencia a José Caballero

El mánager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, mantuvo una larga conversación con funcionarios de las Grandes Ligas sobre el ritmo deliberado del campocorto panameño José Caballero en la caja de bateo, que derivó en una advertencia por retraso del juego el domingo contra los Azulejos de Toronto.

"Así que siento que lo tenemos bien controlado y ciertamente entendemos lo que él intenta hacer, y él tiene un ritmo y un proceso para ayudarlo a concentrarse, y creemos que está dentro de las reglas", manifestó Boone el martes antes de que los Yankees abrieran una serie de tres juegos con los Medias Blancas.

"Hablé con ellos e intenté ser muy específico. Así que le he dado a José algún tipo de instrucción sobre dónde deberíamos estar bien y ojalá que eso también coincida con el criterio del grupo de umpires".

Durante la sexta entrada de la victoria 8-3 del domingo en Toronto, Caballero tardó en levantar la cabeza durante un turno al bate contra el relevista Spencer Miles. En dos ocasiones durante ese turno, Caballero fue deliberado al levantar la cabeza hasta que quedaban ocho segundos en el reloj de lanzamiento.

Ocho segundos es el límite para el “enganche” y los lanzadores no pueden colocarse en posición hasta ser reconocidos por el bateador.

Después de la segunda ocasión, el umpire principal Steven Jaschinski le advirtió y le dijo al infielder que se cantaría un strike si volvía a ocurrir. El juego se retrasó por más de dos minutos cuando Caballero, Jaschinski, Boone y el jefe de grupo John Tumpane lo discutieron.

"Eso fue lo que dijo y luego, cada vez que habló con todos por su micrófono, dijo que yo estaba retrasando el juego, lo cual, si yo retrasara el juego, eso es un strike porque me estoy pasando del tiempo que tengo", dijo Caballero el martes. "Como no estoy haciendo eso, solo están diciendo algo por decir".

Caballero fue titular en el jardín derecho el martes y dijo que, antes de su primer turno al bate, iba a intentar obtener una aclaración del umpire principal Mike Muchlinski.

"Puede que tenga que preguntarle al umpire justo antes de que empiece el juego para ver cuál es el nuevo criterio hoy", comentó Caballero. "Han estado cambiando la regla todos los días, así que ya veremos".

El estilo deliberado de Caballero en la caja de bateo ha irritado periódicamente a los rivales. Durante el primer año de la regla en 2023, Caballero molestó a Gerrit Cole mientras jugaba para los Marineros.

Los Yankees adquirieron a Caballero de los Rays el 31 de julio y batea para .258 con seis jonrones y 21 carreras impulsadas en 59 juegos. Después de recibir su advertencia, Caballero conectó un jonrón de tres carreras en la novena entrada el domingo.

"Hay algo de picardía competitiva en lo que hace, pero es un jugador inteligente y aguerrido", señaló Boone. "Está usando las reglas lo mejor que puede a su favor".

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