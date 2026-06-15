Alphonso Davies sigue limitado en prácticas y Canadá se apresta a enfrentar a Qatar en el Mundial

El capitán canadiense Alphonso Davies siguió con actividad limitada en la sesión de entrenamiento realizada el lunes por su selección, mientras se recupera de una lesión de isquiotibiales.

Davies hizo el calentamiento con el equipo en la base de entrenamiento de Canadá, pero se mantuvo bajo el protocolo necesario para volver a la actividad antes del segundo partido del coanfitrión en la fase de grupos del Mundial, el jueves ante Qatar en el BC Place de Vancouver.

El lateral izquierdo se lesionó el mes pasado mientras jugaba con el Bayern Múnich en el empate 1-1 con el Paris Saint-Germain, resultado que eliminó al club alemán en las semifinales de la Liga de Campeones.

Davies no juega con Canadá desde marzo de 2025, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Suma 15 goles en 58 partidos con la selección de la hoja de arce.

Canadá abrió el Mundial con un empate 1-1 ante Bosnia-Herzegovina el viernes en Toronto. Cyle Larin, quien ingresó como suplente en las postrimerías, anotó el gol del empate para los canadienses a los 78 minutos.

Qatar dio la campanada al igualar 1-1 con Suiza el sábado en Santa Clara, California. Boualem Khoukhi marcó para Qatar en el tiempo de descuento para darle al país su primer punto en la historia en un Mundial.

Los resultados de los partidos iniciales mantuvieron apretado el Grupo B, donde cada equipo suma un punto de cara a sus siguientes encuentros.

“Sabemos que el grupo está totalmente abierto. Obviamente estamos mirando la tabla; los dos primeros equipos avanzan, queremos ser uno de esos dos primeros, ¿no?", planteó el defensor Joel Waterman después del entrenamiento. "Así que el grupo sigue muy abierto. Cada partido va a ser difícil. Qatar va a ser muy difícil y, obviamente, Suiza para cerrar el grupo, así que buscamos dos victorias”.

Canadá se entrena en el National Soccer Development Centre de la Universidad de la Columbia Británica. La instalación es la sede de entrenamiento de los Whitecaps de Vancouver en la MLS.

El lunes, todos los jugadores, salvo Davies, parecieron participar plenamente en el entrenamiento.

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