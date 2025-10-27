Stay up to date with notifications from The Independent

El manager de los Dodgers Dave Roberts tuvo un retraso de vuelo al regresar de Toronto

AP Noticias
Domingo, 26 de octubre de 2025 21:30 EDT
SERIE-MUNDIAL ROBERTS-ATRASO
Un retraso en el vuelo hizo que el manager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, llegara tarde al entrenamiento del equipo el domingo, antes del tercer juego de la Serie Mundial.

Roberts comentó que llegó al Dodger Stadium alrededor de las cinco de la tarde

"Hubo algunos retrasos. No sé si fue intencional o no", expresó. "Pero, hombre, lo de los vuelos internacionales fue un problema. Pero lo logramos. Lo logramos".

Roberts explicó que parte del retraso se debió a que estuvieron esperando en la pista.

Toronto partió después del partido del sábado por la noche en el Rogers Centre y llegó a su hotel en Los Ángeles alrededor de las cuatro de la mañana del domingo. La victoria de los Dodgers por 5-1, que empató la Serie a un juego por bando, terminó a las 10:45 de la tarde EDT (7:45 de la tarde PDT) y duró dos horas y 36 minutos, siendo la más rápida en la Serie desde el inicio de 2017.

Relacionados

Yoshinobu Yamamoto lanzó un juego completo de cuatro imparables, el primero en la Serie Mundial desde 2015.

La Serie se reanuda el lunes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

