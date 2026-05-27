El mánager de Cerveceros califica de inaceptables los alardes de Uribe en el montículo

El mánager de Milwaukee Pat Murphy calificó de inaceptables los gestos de su relevista Abner Uribe tras un ponche que terminó la entrada en una victoria por 6-0 sobre los Cardenales de San Luis.

El pitcher de los Cerveceros ponchó el martes a Alec Burleson con un tercer strike cantado en la octava entrada, cuando había dos outs y corredores en primera y segunda. Fue el único inning que lanzó el dominicano.

Luego, Uribe hizo tres gestos al estilo de la lucha libre, llevando las manos hacia la entrepierna, mientras miraba hacia el dugout de los Cardenales.

Los Cardenales impugnaron el tercer strike, que se confirmó por poco.

“No sé qué le pasó por la cabeza. Quiero decir, ha sido un tipo emotivo, pero no hacemos aquí ese tipo de cosas", declaró Murphy. “Me dio vergüenza. ¿Por qué lo hacemos? Es un juego que está 6-0. ¿Qué estamos haciendo ahí?

“Quiero al chico. Créeme, quiero al chico. Hay muchas cosas buenas en este chico. Ha sido bueno para nosotros de muchas maneras, pero eso es inaceptable. Así que, sea lo que sea que esté pasando, no se puede tolerar eso. Por sus compañeros, y por todo, no se va a tolerar, eso es todo.”

Murphy indicó que ya habló con Uribe. También se dio cuenta de lo cerca que estuvo el lanzamiento de ser revertido y de las posibles consecuencias.

“En lo que pienso es que si esa impugnación se revierte, tienes que concentrarte y volver a salir a lanzar”, explicó Murphy. “Éstas son las Grandes Ligas. Los tipos pueden reiniciarse, ¡pum!, un hit, un jonrón, y de repente estás 6-5”.

Uribe se disculpó, pero también dirigió parte de la culpa hacia los Cardenales.

“Aquí todos me conocen y saben quién soy, y saben que tengo un poco de historial de emotividad ahí afuera”, expresó Uribe. “Creo que primero debo una disculpa a los Cerveceros. Debo una disculpa a mis compañeros, a mi mánager, a todos los jefes del equipo. Entiendo que eso es inaceptable, salir ahí y reaccionar de esa manera.

“Pero al mismo tiempo, no creo que sea profesional que su manager esté haciendo señas hacia nuestro dugout diciendo que va a golpear a los bateadores. También ocurrió un incidente durante la práctica de hoy, y tampoco creo que eso haya estado bien. Así que, siempre respaldo a mis compañeros”.

Uribe se negó a dar más detalles sobre el incidente y dijo que el mánager dominicano de San Luis Oliver Mármol, estaba haciendo señas durante el juego del lunes. Éstas llevaron a que Uribe creyera que había la intención de golpear a los bateadores de Milwaukee.

Mármol no comentó después sobre los gestos de Uribe en el montículo.

“Parecía que su equipo y Murph lo estaban manejando de su lado”, dijo Mármol. “Es su jugador. Nosotros nos encargaremos del nuestro”.

Pero en ese momento Mármol no estaba al tanto de la acusación de Uribe.

Uribe fue suspendido seis juegos y multado tras una pelea que vació las bancas en un duelo de abril de 2024, contra los Rays de Tampa Bay.

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