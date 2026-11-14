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Wagner se queda a un rebote del triple-doble en triunfo del Magic 107-99 ante Bucks

BUCKS-MAGIC
BUCKS-MAGIC (AP)

Franz Wagner se quedó a un rebote de lograr el primer triple-doble de su carrera; anotó 35 puntos y sumó 12 asistencias para liderar al Magic de Orlando a su primera victoria en casa, 107-99 sobre los Bucks de Milwaukee el viernes por la noche en acción de la Copa NBA.

Desmond Bane añadió 21 unidades para ayudar a Orlando a mejorar a 2-0 en el juego de grupo de la Copa NBA. Milwaukee cayó a 0-2 en el grupo, que también incluye a Brooklyn, Detroit y Toronto.

Tyler Herro aportó 18 tantos para Milwaukee, que perdió por novena vez consecutiva para igualar su racha más larga desde una seguidilla de nueve derrotas del 2 al 19 de enero de 2014.

Según Sportradar, los Bucks (1-12) han tenido su peor inicio en 52 años, desde que perdieron 13 de sus primeros 14 partidos en 1974-75 sin Kareem Abdul-Jabbar, quien estaba lesionado.

Wagner encestó un gancho en giro con seis minutos por jugar para llegar a 30 puntos por cuarto partido consecutivo. Y cuando los Bucks se acercaron a ocho en el último minuto, Wagner robó el balón y, con una bandeja tras un euro-step, le dio a Orlando una ventaja de 104-94. Terminó con nueve rebotes.

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El Magic también recibió un máximo de la temporada de 12 puntos de Goga Bitadze, la mitad mediante clavadas alley-oop tras pases de Wagner. Tristan da Silva, quien se perdió dos partidos por una lesión en la pantorrilla, regresó a la alineación y también anotó 12 puntos. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

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