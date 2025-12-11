El linebacker de los Steelers TJ Watt hospitalizado por molestias en los pulmones

El linebacker de los Steelers de Pittsburgh, T.J. Watt, está en el hospital después de experimentar molestias en sus pulmones.

El entrenador Mike Tomlin, dijo que el siete veces All-Pro y Jugador Defensivo del Año de la NFL en 2021 fue enviado al hospital para una evaluación el miércoles tras experimentar molestias mientras recibía tratamiento.

Watt tenía programado someterse a pruebas el jueves, dijo Tomlin.

“Él y yo nos comunicamos anoche. Él estaba cómodo y eso es todo lo que tengo realmente en este momento”, señaló Tomlin.

Los Steelers tuvieron el día libre el miércoles, un ajuste a su calendario esta semana para adaptarse a jugar contra los Dolphins de Miami el lunes por la noche en la Semana 15. Es común que los jugadores reciban tratamiento médico en sus días libres.

Tomlin vio a Watt en la cafetería el miércoles, que fue cuando Tomlin dijo que se dio cuenta de lo que describió como la “situación pulmonar” de Watt.

Watt había estado en el informe de lesiones la semana pasada con un problema en un dedo del pie, pero estuvo listo a tiempo para hacer su 56ª titularidad consecutiva en la temporada regular para los Steelers (7-6).

Al preguntarle si Watt había estado lidiando con algún tipo de lesión previa que pudiera estar relacionada de alguna manera con la molestia, Tomlin lo negó.

Watt ha liderado la NFL en capturas en tres ocasiones durante sus nueve temporadas, todas con los Steelers. Igualó un récord de la liga en 2021 cuando terminó el año con 22 1/2 capturas.

Watt tiene siete capturas en 2025 y recientemente superó a su hermano mayor, J.J. Watt, tres veces Jugador Defensivo del Año de la NFL, en la lista de capturas de carrera de la liga cuando registró su número 115 el mes pasado.

“No he hablado con TJ, pero nunca apostaría en contra de que alguien de la familia Watt pueda lidiar con algo pequeño o grande y regresar al campo lo más rápido posible”, dijo el quarterback de los Steelers, Aaron Rodgers.

Si bien Watt solo tiene siete capturas —lo que lo coloca en camino a la menor cantidad en el transcurso de una temporada en la que ha jugado al menos 13 juegos desde su año de novato en 2017—, sigue siendo una fuerza disruptiva singular que requiere atención constante de los oponentes, generalmente en forma de dobles marcajes.

Alex Highsmith y Nick Herbig serán titulares contra los Dolphins si Watt no puede jugar. Highsmith, compañero de Watt durante mucho tiempo, ha soportado una temporada llena de altibajos. Highsmith se ha perdido cuatro juegos debido a varias lesiones, pero también tuvo la captura que selló la victoria en los momentos finales del triunfo del domingo pasado en Baltimore que impulsó a los Steelers de regreso a la cima de la AFC North.

“Cuando está sano es bueno. Estuvo realmente bien la semana pasada. ... Obviamente, todos recuerdan la captura para terminar el juego, pero el trabajo sucio que hizo durante todo el juego en términos de establecer bordes y ser realmente físico en el punto de ataque, eso es lo que él realmente aporta”, señaló el coordinador defensivo Teryl Austin.

La preocupación de Highsmith no es sobre su rol, sino sobre Watt, quien está lidiando con lo que Highsmith llamó una “situación aterradora”.

“Solo he estado rezando por él”, dijo Highsmith. “Sé que está mejorando”.

