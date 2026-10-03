Brandon Woodruff no descarta volver a lanzar en la Serie Mundial si avanzan los Cerveceros

El lanzador de Milwaukee Brandon Woodruff no pierde la esperanza, aunque un poco remontar, de que pueda regresar de su lesión en el hombro a tiempo para lanzar en una Serie Mundial, si los Cerveceros llegan a esa instancia.

El dos veces All-Star lanzó por última vez el 4 de julio y no fue incluido en el roster de los Cerveceros para su serie divisional de la Liga Nacional contra los Padres de San Diego. Woodruff reconoció que no estaría listo a tiempo para una posible Serie de Campeonato de la Liga Nacional que comenzaría el próximo fin de semana, pero mantiene la esperanza de estar listo si los Cerveceros consiguen su primer boleto a la Serie Mundial desde 1982.

“¿Cuántas veces tienes la oportunidad de lanzar en la Serie Mundial? Yeli ha estado jugando desde hace mucho tiempo. Este es mi noveno año. Nunca hemos podido hacerlo. Puede ser una oportunidad única en la vida, y entiendo las repercusiones que podrían venir con eso. Pero estoy en un punto en el que estoy bien con ello”, señaló Woodruff el sábado, mientras estaba sentado junto a su compañero Christian Yelich en una conferencia de prensa antes del primer juego de la NLDS.

Woodruff había indicado a mediados de julio que se sometería a una cirugía de la cápsula anterior en su hombro derecho.

Pero en agosto se enteró de que su lesión no requeriría una operación, lo que abrió una posibilidad remota de que pudiera estar listo para la postemporada.

“Estoy progresando, llegando a un punto en el que podré bajarme del montículo bastante pronto. En las últimas progresiones de lanzamientos o en las últimas salidas, lanzar ha estado bastante bien. Solo intento llegar a un punto en el que me sienta cómodo y pueda bajarme del montículo. Y en las últimas, me ha ido bastante bien”, comentó Woodruff.

Woodruff ha pasado toda su carrera en las Grandes Ligas con los Cerveceros, y su efectividad de 3.10 es la mejor de la franquicia entre los lanzadores con 500 o más entradas para Milwaukee.

Una lesión en el hombro le impidió lanzar en los playoffs de 2023 y provocó que se sometiera a una cirugía de la cápsula anterior más tarde ese año. Woodruff volvió a lanzar hasta julio de 2025, y una distensión en el dorsal lo dejó fuera de esa postemporada.

El derecho de 33 años tiene marca de 2-2 con una efectividad de 2,98 en nueve aperturas esta temporada. Sus compañeros dicen que sus aportes van mucho más allá de esos números.

“Ha significado todo para este club, especialmente para alguien como yo. No te darías cuenta de que está lesionado por la manera en que se comporta en el clubhouse y en el dugout. Ha sido un líder increíble. He aprendido muchísimo de él este año, especialmente en los últimos meses. Se mata trabajando todos los días. Sé que está intentando volver ahora mismo. Así que hace que nuestro equipo sea mejor, incluso cuando no está lanzando”, expresó el abridor del Juego 2, Logan Henderson.

Woodruff ingresó a la lista de lesionados a inicios de mayo después de que una disminución en su velocidad lo obligara a salir de un juego en la segunda entrada. Regresó a finales de junio y tuvo otra caída de velocidad durante una apertura el 4 de julio en Arizona, y no ha lanzado desde entonces.

“Se ha ganado muchísimo respeto porque la mayoría de estos muchachos no conocen al viejo Woody, no conocen al tipo que estaba ahí tirando a finales de los 90 y atacando. Pero conocen lo que han visto cuando ha lanzado para nosotros a 92 como si tuviera 99 y siendo muy efectivo", señaló el mánager Pat Murphy.

“Esa es la belleza de lo que ha hecho Woody. Ha sido sumamente efectivo con lo que sea que venga, y ellos ven eso y le (tienen) respeto. Así que sus palabras importan ahí dentro”, dijo.

Aunque los Cerveceros están disputando los playoffs por octava ocasión en nueve años, la última participación de Woodruff en la postemporada fue en 2021.

“Aún tienen que salir bien las cosas para mí de aquí a entonces. El equipo tiene que jugar muy bien. Tenemos que ponernos en esa posición. Pero al menos estoy siguiendo los pasos adecuados para intentar darme una oportunidad. Y, obviamente, el reloj está corriendo aquí con la cantidad de días", manifestó Woodruff.

“Pero siempre tengo la convicción de que puedo retirar a los bateadores en cualquier momento, y creo que eso nunca me va a abandonar”.

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