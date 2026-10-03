Situación familiar de Buehler lleva a la loma a Ray por Padres en 1er juego de serie divisional

El crecimiento de la familia de Walker Buehler facilitó la decisión del mánager de los Padres de San Diego Craig Stammen, de asignar a Robbie Ray como abridor del primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Buehler fue incluido en la lista de paternidad el sábado, varias horas antes de que los Padres abrieran la serie divisional al mejor en un máximo de cinco duelos contra los Cerveceros de Milwaukee. De lo contrario, Buehler podría haber sido candidato para abrir ese primer encuentro

“Creo que no queríamos que Walker tuviera que lanzar en un posible día del nacimiento de su hijo y perderse eso. Creo que tenía sentido que pudiera quedarse en San Diego y permitir que eso ocurra, sin tener que preocuparse por lanzar y por que ambas cosas sucedieran al mismo tiempo”, comentó Stammen antes del juego del sábado.

La asignación a la lista de paternidad permite que Buehler esté fuera del equipo por un mínimo de un día y un máximo de tres. Por ahora, el lanzador dominicano Randy Vásquez está ocupando el lugar de Buehler en el roster de los Padres para la serie.

“Es un momento emocionante para él y su esposa, que van a tener un bebé este fin de semana. Da la casualidad de que es durante la serie divisional, lo cual es emocionante. Aún no tenemos noticias de qué está pasando, pero podría ocurrir en cualquier momento”, añadió Stammen.

Ni Buehler ni Ray lanzaron en la barrida de los Padres sobre los Cachorros de Chicago en la serie de comodines. Buehler lanzó por última vez el 26 de septiembre y tuvo marca de 1-0 con efectividad de 4.43 en 22 1/3 entradas en septiembre. Ray no labora desde el 23 de septiembre, y tuvo marca de 2-1 con efectividad de 7,56 en 16 2/3 entradas durante ese mes.

Ray, ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana en 2021, tuvo marca de 13-8 con efectividad de 3,59 en 31 apariciones combinadas con San Francisco y San Diego durante la temporada regular. Buehler, integrante de los equipos campeones de la Serie Mundial de 2020 y 2024 de los Dodgers de Los Ángeles, tuvo marca de 9-6 con efectividad de 4,63 en 32 aperturas.

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