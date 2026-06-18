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El jonrón de Bazzana en la 7ma impulsa a Guardianes 4-2 sobre Cerveceros

GUARDIANES CERVECEROS
GUARDIANES CERVECEROS (AP)

Travis Bazzana conectó un jonrón solitario para tomar la delantera en la séptima entrada, Parker Messick lanzó seis entradas efectivas y los Guardianes de Cleveland vencieron el jueves 4-2 a los Cerveceros de Milwaukee.

David Fry y Kyle Manzardo también conectaron jonrones por los Guardianes, que perdieron los dos primeros juegos de la serie.

Messick (7-3) limitó a los Brewers a dos carreras y cuatro hits, mientras ponchó a nueve en una actuación de 96 lanzamientos. Cade Smith consiguió cuatro outs para su 24º salvamento en 26 oportunidades.

El enorme jonrón de Bazzana ante Grant Anderson (1-3) en la séptima le dio a los Guardians una ventaja de 3-2. Cleveland añadió una carrera en la entrada gracias a un lanzamiento descontrolado de Drew Rom con las bases llenas.

El sencillo productor del dominicano Gary Sánchez ante Messick le dio a los Cerveceros una ventaja de 1-0 en la segunda.

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Los Cerveceros tomaron la delantera en la cuarta cuando Sánchez recibió base por bolas, avanzó a tercera con el doble de Blake Perkins y anotó con el elevado de sacrificio de Cooper Pratt.

Los Guardianes volvieron a empatar en la sexta con el jonrón de Manzardo ante Joel Kuhnel.

Shane Drohan, en su quinta apertura, permitió tres hits y una carrera en cinco entradas. Ponchó a tres y dio tres bases por bolas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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