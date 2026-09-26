El jardinero izquierdo de Mets, Juan Soto, sale del juego tras pelotazo en la mano derecha

El jardinero izquierdo de los Mets de Nueva York, Juan Soto, salió del juego del sábado contra los Nacionales de Washington después de ser golpeado por un lanzamiento en la mano derecha en la novena entrada.

Soto fue golpeado por un sinker de 91 mph de Richard Lovelady e inmediatamente dio un giro, y luego comenzó a sacudir la mano derecha mientras caminaba hacia la primera base. Después se dio la vuelta, fue atendido por un preparador físico y regresó al dugout.

Soto batea para .278 con 27 jonrones y 69 carreras impulsadas en su segunda temporada con los Mets. Esta temporada tuvo dos periodos en la lista de lesionados debido a distensiones en la pantorrilla.

___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP