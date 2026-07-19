El jardinero central de los Marineros, Julio Rodríguez, vuelve a la alineación para el sábado

El jardinero central dominicano de Seattle, Julio Rodríguez, quien fue colocado en la lista de lesionados de siete días el 3 de julio debido a una conmoción cerebral, fue activado el sábado y volvió a la alineación de los Marineros contra los Gigantes de San Francisco.

Rodríguez, tres veces All-Star, se desempeñará como bateador designado de los Marineros y bateará segundo. Para hacerle espacio, los Marineros designaron para asignación al jugador utilitario Miles Mastrobuoni.

Una pelota golpeó a Rodríguez en la parte posterior de la cabeza en una victoria 1-0 sobre los Angelinos de Los Ángeles el 2 de julio. El gerente general Justin Hollander indicó que el viernes participó en ejercicios previos al juego, corrió las bases y realizó swings con una máquina de pitcheo.

“Han pasado un par de semanas; no ha hecho muchas de las cosas que necesitas hacer en términos de una rutina completa previa al juego, una activación completa, ese tipo de cosas. Así que veremos dónde está después de hoy”, comentó Hollander. “Me gustaría pensar que estará listo para jugar mañana, pero no lo sé, y simplemente veremos cómo se siente después de la rutina completa previa al juego de hoy”.

Rodríguez disputó un récord personal de 160 juegos la temporada pasada. Había jugado 87 partidos esta temporada, bateando para .259 con 15 dobles, 14 jonrones, 40 carreras impulsadas y 12 bases robadas.

Mientras tanto, el jugador utilitario All-Star Brendan Donovan inició el viernes una asignación de rehabilitación con Triple-A Tacoma. Donovan fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión muscular en la ingle izquierda en mayo.

Donovan, de 29 años, participó el miércoles en un juego con el equipo de los Marineros de la Arizona Complex League, yéndose de 3-0 con tres ponches y una base por bolas.

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