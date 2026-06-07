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El hit decisivo de McGonigle con 2 outs en la novena impulsa a Tigres al 5-4 ante Marineros

MARINEROS-TIGRES
MARINEROS-TIGRES (AP)

Kevin McGonigle conectó un jonrón en la cuarta entrada y pegó un sencillo de dos carreras ante el cerrador mexicano All-Star Andrés Muñoz con dos outs en la parte baja de la novena, lo que le dio a los Tigres de Detroit una victoria el domingo por 5-4 sobre los Marineros de Seattle.

El dominixano Wenceel Pérez impulsó dos carreras con un triple en la séptima para iniciar la remontada de Detroit, que perdía 4-1, mientras los Tigres ganaron dos de tres juegos en la serie.

Muñoz (3-4) ponchó a Spencer Torkelson para abrir la novena, luego dio bases por bolas a Zach McKinstry y a Pérez. Ambos avanzaron con el rodado de Matt Vierling antes de que McGonigle conectara un sencillo que rozó el guante del segunda base Cole Young, que saltó para intentar atraparlo, y así Detroit consiguió su quinta victoria en seis juegos.

Will Vest (2-4) lanzó una entrada sin permitir carreras para llevarse el triunfo.

Seattle desperdició una sólida apertura del dominicano Luis Castillo, quien se fue con ventaja de 3-1 tras permitir tres hits en 5 2/3 entradas.

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El dominicano Julio Rodríguez pegó un sencillo y anotó con un doble de Josh Naylor para tomar ventaja 2-1 en la sexta. Flaherty salió después de otorgar base por bolas al cubano mexicano Randy Arozarena. El derecho permitió tres carreras y seis hits en cinco entradas y fracción.—

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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