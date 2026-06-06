Bryce Miller y Dominic Canzone guían blanqueada 4-0 de los Marineros ante Tigres

Bryce Miller permitió un hit en seis entradas sin permitir carreras y los Marineros de Seattle retomaron el rumbo con una victoria el sábado por 4-0 sobre los Tigres de Detroit.

Dominic Canzone impulsó dos carreras con un par de extrabases largos para los Marineros, que habían perdido dos seguidos después de una racha de ocho triunfos.

Detroit llegó con marca de 4-0 en junio tras irse 6-22 en mayo.

Miller (2-0) permitió un triple abriendo la entrada a Colt Keith en la tercera y dio dos bases por bolas, mientras ponchó a nueve. Ha permitido 16 hits en 27 entradas esta temporada, con 29 ponches.

El abridor venezolano de los tigres, Keider Montero (2-4), permitió cuatro carreras con seis hits en cinco entradas.

Los Marineros tomaron ventaja de 1-0 en la segunda cuando Canzone conectó un doble que pegó en el letrero de 412 pies en el jardín central, y Randy Arozarena anotó desde primera.

Luego Arozarena conectó un doble de dos carreras en la tercera para poner a Seattle arriba 3-0.

Los Tigers desperdiciaron su mejor oportunidad en la tercera, cuando Keith abrió la entrada con su triple al central. Sin embargo, Miller retiró a los siguientes tres bateadores con un elevado y dos ponches.

Después, Canzone abrió la cuarta con un jonrón de 451 pies por encima del segundo nivel de arbustos sobre la cerca del jardín central.

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