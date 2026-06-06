Torres brilla con 3 hits y Detroit castiga a Seattle 7-3 en un duelo de revancha

El venezolano Gleyber Torres conectó tres hits y Detroit venció a Seattle 7-3 la noche del viernes, en su primer enfrentamiento desde que los Marineros eliminaron a los Tigres en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Kerry Carpenter y Spencer Torkelson conectaron jonrones por Detroit, que tiene marca de 4-0 en junio después de irse 9-22 en mayo. Los Tigres promedian ocho carreras durante la racha de victorias.

Los Marineros perdieron dos seguidos después de una racha de ocho triunfos.

El dominicano Framber Valdez (3-4) se llevó la victoria al permitir una carrera con cinco imparables y dos bases por bolas en cinco entradas. Bryan Woo (5-4) cargó con la derrota tras ceder cinco carreras en seis episodios y un tercio.

Seattle tomó ventaja de 1-0 en la primera entrada con tres sencillos, pero Detroit respondió con tres carreras en la tercera.

Con un out, Torres pegó un sencillo y llegó a tercera con el hit de Kevin McGonigle. Dillon Dingler elevó una pelota al jardín central corto, lo que obligó a al dominicano Julio Rodríguez a jugarla tras el bote. Torres anotó, pero Rodríguez tiró a J.P. Crawford a tiempo para poner out a McGonigle en segunda.

Eso le costó una carrera a los Tigres, ya que Kerry Carpenter siguió con un jonrón de dos carreras hacia el jardín derecho.

Colt Emerson acercó la pizarra 3-2 con un jonrón en la séptima entrada ante Drew Anderson, pero un doble de dos carreras de Torres en la parte baja del episodio amplió la ventaja a tres carreras.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes