El jardinero central A.J. Ewing y los Mets de Nueva York finalizaron el viernes su contrato de 95 millones de dólares por ocho años y al mismo tiempo completar un acuerdo de tres años con el agente libre zurdo Darwinzon Hernández.

Ewing, de 22 años que debutó en las Grandes Ligas en mayo, bateó para .252 con 11 jonrones, 43 carreras impulsadas y un OPS de .700 en 120 juegos con los Mets, que terminaron en el último lugar. Mostró un buen ojo en el plato y dejó atrás un bajón veraniego para cerrar la temporada con fuerza.

También estableció un récord de la franquicia para novatos con 25 bases robadas en 33 intentos. Fue titular 96 veces en el jardín central, 15 en el izquierdo y dos en el derecho, y también participó en tres juegos como segunda base.

Ewing y los también novatos Carson Benge y Nolan McLean fueron los puntos más destacados este año para unos decepcionantes decepcionantes. Terminaron últimos en el Este de la Liga Nacional por primera vez en 23 años con marca de 74-88 —su peor registro desde 2017— pese a haber iniciado la temporada con una nómina récord de 358 millones de dólares.

Bajo las reglas laborales actuales del béisbol, Ewing podría haber sido elegible para arbitraje después de la temporada 2028 y para la agencia libre tras la temporada 2032. En cambio, los Mets lo tendrán bajo control contractual hasta 2035 como parte de un prometedor jardín que también incluye a Benge en el derecho y al estelar toletero dominicano Juan Soto en el izquierdo.

Los Mets seleccionaron a Ewing en la cuarta ronda del draft amateur de 2023 procedente de la escuela secundarioa Springboro en Ohio.

Hernández, que cumple 30 años el 17 de diciembre, lanzó para Boston de 2019 a 2022 y pasó las últimas cuatro temporadas con los Fukuoka Softbank Hawks de la Liga del Pacífico de Japón. El venezolano registró una efectividad de 2.46 en 136 apariciones como relevista a lo largo de sus cuatro temporadas en Japón, ponchando a 168 en 131 innings y dos tercios. Este año registró una efectividad de 1.48 con 52 ponches y 16 bases por bolas en 42 2/3 innings.

Tuvo marca de 3-4 con efectividad de 5.06 en 91 juegos con los Medias Rojas con 133 ponches y 73 bases por bolas en 85 1/3 entradas.

Nueva York también designó para asignación a los lanzadores derechos Jack Anderson y Yunior Tur.

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