Juego 1: Spurs y Knicks abren las Finales de la NBA en San Antonio

Para los Spurs de San Antonio y los Knicks de Nueva York, el primer juego de las Finales de la NBA podría sentirse como en los viejos tiempos.

Es la novena vez de los Knicks en la serie por el título, y la octava ocasión en que disputan el primer encuentro como visitantes. Es la séptima vez de los Spurs en la serie por el título, y la sexta ocasión en que juegan el primer duelo en casa.

Es cierto que ha pasado bastante tiempo para ambos equipos desde que estuvieron en este escenario: los Knicks no juegan unas finales desde que perdieron ante los Spurs en 1999, y los Spurs no han estado ahí desde que vencieron al Heat de Miami en 2014.

“Creo que simplemente estamos concentrados y enfocados en la tarea que tenemos por delante. Luego podremos mirar atrás cuando todo haya terminado y realmente abrazar este proceso y esta racha", comentó Josh Hart, el alero de los Knicks. "Es un honor, pero no podemos enfocarnos demasiado en el mundo exterior y en lo que llevamos hasta ahora”.

La racha con la que llegan los Knicks a esta serie no tiene comparación: 11 victorias consecutivas por un total de 262 puntos, la racha de 11 partidos más desigual —en temporada regular o playoffs— en la historia de la NBA.

Los Spurs llegan con un tipo distinto de racha a la noche del miércoles. Nunca han perdido el primer partido de las Finales de la NBA, con marca de 6-0 en los partidos inaugurales cuando alcanzan la ronda por el título.

La mayoría de los jugadores de ambos equipos están debutando en unas finales en esta serie. De'Aaron Fox, base de los Spurs, señaló que seguirá siendo importante que su equipo recuerde cómo llegó a las finales en primer lugar.

“Esto es algo difícil de lograr. Es difícil volver a estos lugares", dijo Fox. "No cambiemos nada de lo que estamos haciendo. Hay una razón por la que estamos en las finales. Hay una razón por la que ganamos (62) partidos. Hay una razón por la que no perdimos tres partidos seguidos en todo el año. Así que no queremos llegar a este punto y luego empezar a cambiar la manera en que jugamos”.

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