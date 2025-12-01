El Giro 2026 comenzará en Bulgaria, se decidirá en los Dolomitas y terminará en Roma

El Giro de Italia del próximo año comenzará con tres etapas en Bulgaria y probablemente se decidirá en los Dolomitas antes de la llegada mayormente ceremonial en Roma.

El recorrido del 109º Giro, programado del 8 al 31 de mayo, fue presentado en Roma el lunes.

Será la 16ª vez que el Gran Tour italiano comienza en el extranjero.

Después de la apertura en Bulgaria, el pelotón volará a Calabria para comenzar un ascenso por la Italia con forma de bota, pasando por Nápoles y un difícil ascenso al Blockhaus en Abruzzo.

La única contrarreloj de la ronda es una carrera individual contra el reloj de 40,2 kilómetros (25 millas) en la Etapa diez desde Viareggio hasta Massa a lo largo de la costa toscana.

La etapa más dura, conocida como la etapa reina, está programada para ser la 19 de Feltre a Alleghe, pasando por cinco ascensos, incluido el Passo Giau, que marca la "Cima Coppi" como el punto más alto de la carrera a 2.233 metros (7.326 pies).

Luego hay dos ascensos al día siguiente a Piancavallo en la penúltima etapa, que podría decidir al ganador.

“Este año hemos diseñado un Giro más moderno, con etapas más cortas que no son menos exigentes para los contendientes de la clasificación general, alternando con etapas que se adaptarán a los ciclistas que buscan impactar con ataques de largo alcance”, diji Mauro Vegni, el director de la carrera. “Habrá siete llegadas en alto, el mismo número de etapas para los velocistas”.

El Giro femenino de nueve etapas comenzará en Cesenatico el 30 de mayo y finalizará en Saluzzo el 7 de junio. Hay dos llegadas en alto en Nevegal y Sestriere, con la última etapa incluyendo el famoso ascenso al Colle delle Finestre.

Adam Yates y Elisa Longo Borghini ganaron el Giro este año.

Se espera que Yates intente defender su título, y podría estar acompañado por Jonas Vingegaard, su compañero de equipo de Visma-Lease a Bike y dos veces campeón del Tour de Francia. Otros candidatos podrían incluir al prometedor mexicano Isaac del Toro, quien perdió el liderato ante Yates en la penúltima etapa de este año, y Primoz Roglic, el campeón del Giro 2023.

“Las emociones que sentí al final de este Giro fueron increíbles y realmente espero experimentarlas de nuevo”, dijo Yates.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes