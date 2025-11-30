Stay up to date with notifications from The Independent

Con doblete de Lautaro Martínez, el Inter vence 2-0 a Pisa en la Serie A

AP Noticias
Domingo, 30 de noviembre de 2025 13:31 EST
SERIE A
SERIE A (AP)

Lautaro Martínez estampó dos goles en la segunda mitad y el Inter de Milán derrotó el domingo 2-0 al recién ascendido Pisa en la Serie A, recuperándose de dos derrotas consecutivas.

El Inter venía de perder el derbi de la ciudad contra el AC Milan el fin de semana pasado y luego sucumbió ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones el miércoles. La situación parecía aún más sombría para los Nerazzurri el domingo hasta que Lautaro marcó a los 69 y 83 minutos

La victoria dejó al Inter igualado con la Roma, a un punto del líder Milan.

Más tarde el domingo, la Roma recibe campeón defensor Napoli y Atalanta enfrenta a Fiorentina.

Además, Lecce venció 2-1 a Torino.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

