El futuro de Bruce Bochy con los Rangers de Texas es incierto

Bruce Bochy se encuentra en los últimos juegos de su contrato de tres años con los Rangers de Texas Rangers, una etapa que comenzó con el único título de la Serie Mundial de la franquicia, pero el manager activo con más victorias en el béisbol no está listo para hablar si regresará la próxima temporada.

"La temporada no ha terminado. Es algo de lo que hablaremos cuando la temporada termine", afirmó Bochy antes de que los Rangers perdieran 4-0 contra Minnesota en su último partido en casa el jueves. "Así que voy a mantenerme en eso por ahora y ver si podemos ganar un par de juegos aquí".

Tanto Bochy, quien cumplió 70 años esta temporada, como Chris Young, el presidente de operaciones de béisbol del equipo, dijeron que hablarán sobre la próxima temporada una vez que esta termine. Los Rangers, que se perderán los playoffs por segundo año consecutivo desde ese campeonato en 2023, cierran con tres juegos en Cleveland este fin de semana.

"Los dos nos sentaremos y hablaremos sobre dónde están las cosas, qué sucedió este año, hacia dónde vamos", comentó Young. "Hay cosas que estoy seguro de que él querrá saber sobre el futuro del equipo y hablaremos de ello, como lo hicimos hace tres años, y lo resolveremos".

Young, quien lanzó una temporada para Bochy en San Diego, era el gerente general de los Rangers cuando contrató a Bochy como manager después de la temporada 2022. Texas venía de su sexta temporada consecutiva con récord negativo, la racha más larga desde que la franquicia se mudó a Texas en 1972.

En ese momento, Bochy había estado alejado durante tres temporadas. Dejó la dirección de los Gigantes de San Francisco después de 13 temporadas y tres títulos de la Serie Mundial, que siguieron a 12 campañas y un banderín de la Liga Nacional con los Padres.

"Simplemente lo adoro. Es genial. Me encanta trabajar con él. Ha sido maravilloso", expresó Young. "Vino aquí para ganar una Serie Mundial. Nos ha ayudado a lograr eso. Ya veremos qué depara el futuro".

Young no tenía un cronograma sobre cuán rápido se podría tomar una decisión después de que la temporada termine este fin de semana.

Los Rangers (80-79) fueron eliminados de la contienda por los playoffs el martes por la noche cuando perdieron su octavo juego consecutivo, pero terminaron esa racha de derrotas la noche siguiente. Aún pueden terminar con un récord ganador, pero tendrían que ganar dos de tres contra los Guardianes, que están en la lucha por los playoffs.

Bochy tiene un récord de carrera de 2.251-2.264 en sus 28 temporadas. Está sexto en la tabla de victorias entre todos los managers: los cinco que están por delante de él están en el Salón de la Fama. Ningún manager en los últimos 60 años tiene más títulos de la Serie Mundial que los cuatro de Bochy, y los únicos en la historia con más son Joe McCarthy, Casey Stengel y Connie Mack.

“Realmente he pasado un gran momento”, comentó Bochy sobre sus tres temporadas de regreso en la cueva. "Dije esto cuando regresé, tienes una apreciación más profunda cuando estás fuera, especialmente durante tres años y te das cuenta de lo que tienes, cuán bendecido eres por estar haciendo lo que estás haciendo. Ha sido muy divertido y todavía me encanta, y lo disfruto".

El único manager actual mayor que Bochy es Ron Washington, de 73 años, con los Angelinos, aunque no ha dirigido un juego desde el 19 de junio antes de someterse a una cirugía de bypass cuádruple.

