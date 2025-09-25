Con sólido cierre de campaña de deGrom, Rangers se imponen 4-2 a Mellizos

Josh Smith conectó un jonrón, Billy McKinney impulsó la carrera de la ventaja en la séptima entrada y los Rangers de Texas se impusieron el miércoles 4-2 sobre los Mellizos de Minnesota, para cortar una racha de ocho derrotas consecutivas, la peor de su temporada.

El dominicano Ezequiel Durán conectó un sencillo con un out ante Travis Adams (1-4) en la séptima entrada antes de robarse su base número 11. McKinney bateó un sencillo impulsor al jardín izquierdo y avanzó a segunda en el tiro al plato.

Jonah Heim conectó un sencillo para poner corredores en las esquinas y McKinney anotó con un lanzamiento descontrolado para una ventaja de 3-1. El dominicano Génesis Cabrera reemplazó a Adams y efectuó un lanzamiento descontrolado que puso el encuentro 4-1.

Byron Buxton conectó su 32do jonrón de la temporada, el número más alto de su carrera, en el segundo lanzamiento de Jacob deGrom, un batazo de 447 pies por el jardín central para dar a los Mellizos una ventaja de 1-0.

Fue la 18ª vez en su carrera que Buxton abrió un juego con un jonrón.

DeGrom permitió un sencillo y una base por bolas a partir de ahí, con nueve ponches en cinco entradas. Dejó su trigésima apertura de la temporada después de cinco entradas y 74 lanzamientos.

Concluyó la campaña con un récord de 12-8 y una efectividad de 2.97.

Robert García (4-7) lanzó dos entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria. Shawn Armstrong permitió un sencillo impulsor de Royce Lewis en la octava antes de que Phil Maton lanzara una novena entrada perfecta para su quinto salvamento.

Por los Rangers, los mexicanos Rowdy Téllez de 3-0, Alejandro Osuna de 4-0. El dominicano Durán de 4-1 con una anotada.