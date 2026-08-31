El extremo brasileño Allan ficha con Man City desde Palmeiras en un pase "surrealista"

El extremo brasileño Allan completó el lunes su traspaso al Manchester City procedente de Palmeiras por una cifra reportada de 34 millones de libras (46 millones de dólares) y describió el movimiento como “surrealista”.

Allan, de 22 años, ocupará en la plantilla del City el lugar que dejó vacante Savio, quien se incorporó a Tottenham la semana pasada, y es probable que desempeñe el mismo papel que su compatriota: como suplente.

Nunca ha jugado con Brasil ni con ninguna de las selecciones juveniles de su país, por lo que llega como un fichaje de perfil relativamente bajo.

“Este es un momento surrealista para mí”, dijo Allan en un comunicado del City, en el que señaló que mudarse de club fue una fácil decisión.

“Manchester City, con todo lo que han ganado en los últimos 15 años, es uno de los clubes más atractivos del mundo para los jugadores. Poder sentarme aquí hoy y decir que me he unido a ellos es el momento de mayor orgullo de mi vida”, agregó.

Allan aportará competencia a Antoine Semenyo, Jeremy Doku y Phil Foden, los otros extremos en la plantilla del City. También está Jack Grealish, pero podría volver a salir cedido.

El director de fútbol del City, Hugo Viana, describió al nuevo fichaje como un extremo “realmente emocionante” y un jugador de equipo.

“Seguimos su progreso en Brasil y vimos a un jugador que rinde en los grandes momentos y trabaja duro para el equipo con una actitud magnífica”, expresó Viana.

El City comenzó la Liga Premier con dos victorias en sus dos primeros partidos en su intento de recuperar el título que le arrebató Arsenal.

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