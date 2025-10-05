Con touchdown al final de Jordan Addison, Vikings vecen 21-17 a Browns en Londres

El receptor de los Vikings, Jordan Addison, atrapó un pase de touchdown de 12 yardas de Carson Wentz a 25 segundos del final y Minnesota venció el domingo en el estadio del Tottenham Hotspurs 21-17 a los Browns de Cleveland.

La serie de diez jugadas y 80 yardas le dio a los Vikings (3-2) una victoria muy necesaria en su histórico viaje internacional, que comenzó con una derrota de 24-21 ante los Steelers en Dublín la semana pasada.

Los Vikings mejoraron a 5-0 en Londres.

También arruinó el primer juego de titular en la NFL de Dillon Gabriel, ya que el novato de los Browns puso a su equipo (1-4) en posición de ganar al lanzar dos pases de touchdown. Su compañero novato Quinshon Judkins corrió para 110 yardas en 23 acarreos.

Wentz se sobrepuso a una lesión en el hombro que brevemente lo envió al vestuario y lideró dos series de anotación en la segunda mitad después de que los Vikings se encontraron abajo 10-7 al medio tiempo. El veterano completó 25 de 34 pases para 236 yardas y un pase de touchdown.

Addison, quien no jugó en el primer cuarto porque se perdió un repaso según el entrenador Kevin O'Connell, tuvo cinco recepciones para 41 yardas complementando el gran juego de Justin Jefferson: 123 yardas en siete recepciones.

La carrera de touchdown de tres yardas de Jordan Mason le dio a los Vikings una ventaja de 14-10, culminando una serie de ocho jugadas y 71 yardas en el tercer cuarto.

Gabriel respondió con una serie de 13 jugadas y 69 yardas y un pase de touchdown de nueve yardas al ala cerrada David Njoku en tercera y gol, para una ventaja de 17-14 de los Browns. Njoku saltó sobre el linebacker Ivan Pace Jr. en una recepción anterior. Terminó con seis recepciones para 67 yardas.

Intentando empatar el juego a 17, el pateador de los Vikings, Will Reichard, tuvo su primer fallo de la temporada cuando envió un intento de 51 yardas desviado a la derecha al inicio del cuarto cuarto.

Gabriel, quien fue seleccionado como titular esta semana sobre el veterano Joe Flacco, completó 19 de 33 pases para 190 yardas y dos touchdowns.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes