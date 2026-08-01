El esquinero de los Bears Jaylon Johnson está sano y busca volver al nivel Pro Bowl

El cornerback de los Bears de Chicago Jaylon Johnson, elegido dos veces al Pro Bowl, sabe que lo que hay más en juego para los jugadores veteranos, incluso cuando todavía les quedan dos temporadas completas en sus contratos.

La presión es especialmente alta cuando intentan recuperarse de una temporada decepcionante provocada por una lesión, como la que Johnson padeció el año pasado.

La buena noticia para Johnson es que se siente bien y está entrenando bien.

“Es como la noche y el día, la noche y el día”, afirmó Johnson, al comparar su estado de salud del año pasado con el de este año. “Como dije, necesitaba una pretemporada completa para volver a tener las piernas debajo de mí, para eliminar tejido cicatricial y cosas así. En realidad, se trata de trabajar y exigirle a mi cuerpo”.

“Me siento realmente bien. Me siento bien con mi velocidad. Me siento bien con mi desplazamiento lateral, el cambio de dirección y todo eso. Solo tengo que seguir acumulando días. En realidad, se trata de trabajar mi técnica y ser constante, y volver a ser dominante”.

El entrenador de los Bears, Ben Johnson, ha visto a su principal cornerback destacar incluso cuando el quarterback Caleb Williams estaba dominando a la secundaria al inicio del campamento, pero la defensa ha empezado a imponerse ahora, y eso significa que Jaylon Johnson está haciendo jugadas.

“Creo que es un muy buen comienzo”, indicó Ben Johnson. “Estoy contento con la manera en que está encarando su trabajo ahora mismo. Está muy motivado para ganarse el respeto que, sin duda, yo ya le tenía cuando llegué al equipo, porque él sintió que el año pasado fue una decepción. Y entonces quiere volver a estar en el escalón más alto entre los cornerbacks de cobertura de esta liga. Así que se nota ese enfoque”.

El contrato de Johnson vence después de 2027, pero debido a la forma en que está estructurado el acuerdo del próximo año, el equipo podría traspasarlo o cortarlo después de 2026 para ahorrar espacio en el tope salarial. Como resultado, esta temporada se vuelve crítica.

“No soy tonto. Todos lo sabemos, y estructuré mi contrato de cierta manera para volver a sentarme a la mesa a los 27 años”, afirmó el jugador. “Para mí, siempre fue llegar a este punto, y luego mostrar cómo hago lo que hago, estar sano y estar ahí afuera haciendo lo que mejor hago, que es cubrir, hacer jugadas, marcar la diferencia. A partir de ahí, adonde vaya esa conversación sobre el contrato, irá”.

Johnson lo dejó todo sobre la mesa.

“Este definitivamente es un año de contrato. Todos sabemos lo del impacto en el tope salarial y todo eso. Definitivamente es un año de contrato para mí. Al final del día, ya sea aquí o en otro lado, tengo que dejar en video que sigo siendo uno de los mejores de esta liga”, señaló.

Su mejor estado físico lo hace posible. El año pasado, una lesión en la ingle durante los entrenamientos de pretemporada y luego otra cuando salió de la lista de lesionados en la Semana 2 en Detroit casi terminaron su temporada antes de tiempo.

En cambio, Johnson se recuperó tras una cirugía. Contó que durante la temporada pasada no estuvo ni cerca del 100% después de regresar apresuradamente de la operación para vencer a Filadelfia en el día de Black Friday antes de terminar la temporada y los playoffs en la alineación.

Por ahora, Johnson forma parte de una secundaria con nueva cara, con los nuevos titulares Coby Bryant y Dillon Thieneman como safeties y con varios jugadores compartiendo el puesto de cornerback en lugar de Kyler Gordon, quien se recupera de una lesión en la pantorrilla.

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