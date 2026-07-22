Cardinals: Arrestan en Canadá al lineman ofensivo Isaiah Adams por cargos de armas

El lineman ofensivo de los Cardinals de Arizona Isaiah Adams fue arrestado recientemente en Canadá por cuatro cargos relacionados con armas.

Adams, de 25 años, fue acusado de posesión de un arma de fuego obtenida en un delito, posesión de un arma de fuego restringida/prohibida, no tener licencia mientras estaba en posesión de un arma de fuego cargada y posesión de un dispositivo prohibido, según un comunicado en línea del Servicio de Policía Regional de Durham, en Ontario.

Adams fue una de cuatro personas arrestadas.

“Isaiah es completamente inocente en este asunto. No tenía conocimiento de ninguna arma de fuego, y quedará plenamente exonerado”, dijo en un comunicado el abogado de Adams, Adam Weisberg.

El informe señala que la policía concluyó una investigación el viernes sobre un hombre que se creía estaba en posesión de un arma de fuego y estaba involucrado en tráfico de drogas. Dos de las otras personas arrestadas fueron acusadas de posesión de fentanilo con intención de distribuir.

Los Cardinals tienen programada su primera práctica del campamento de entrenamiento el jueves. Una persona familiarizada con la situación dijo a The Associated Press que se esperaba que Adams estuviera en el campamento el jueves. La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo no está comentando los detalles de la situación de Adams.

“Estamos al tanto de la situación que involucra a Isaiah Adams. Por respeto al proceso, nos abstendremos de hacer más comentarios por el momento”, señalaron los Cardinals en un comunicado.

Adams —quien nació en Ajax, Ontario— es un jugador de tercer año con los Cardinals y está en la pelea por un puesto como titular. Fue seleccionado en la tercera ronda procedente de Illinois en 2024.

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