El derecho de Rangers Nathan Eovaldi va a la lista de lesionados 15 días por inflamación en el codo

El lanzador de los Rangers de Texas, Nathan Eovaldi, fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el lunes debido a una inflamación en el codo.

La medida se tomó antes de que los Rangers abrieran una serie como visitantes contra los Angelinos de Los Ángeles. El novato derecho Ben Peoples fue llamado desde Triple-A Round Rock.

Eovaldi (10-9, efectividad de 4,21) es el líder del equipo en victorias y entradas lanzadas, con 132 2/3. El derecho de 36 años había estado en el roster activo toda la temporada, aunque se saltó una apertura programada en mayo por rigidez en el costado izquierdo.

En su salida más reciente, la noche del viernes, Eovaldi limitó a Baltimore a una carrera y cuatro hits en 5 1/3 entradas antes de salir tras 86 lanzamientos. El oriundo de Texas tiene marca de 45-25 con efectividad de 3,38 en 98 aperturas de temporada regular desde que se unió a los Rangers en 2023.

Eovaldi tuvo marca de 11-3 con la mejor efectividad de su carrera, 1,73, la temporada pasada, cuando también pasó un periodo en la lista de lesionados por inflamación en el codo antes de que su campaña terminara antes de tiempo por una distensión del manguito rotador.

Peoples tuvo marca de 0-1 con efectividad de 2,19 en 12 apariciones como relevista con los Rangers desde el 2 de julio hasta que fue enviado a Triple-A Round Rock el sábado.

El movimiento de Eovaldi a la lista de lesionados se produce después de las activaciones de los zurdos Cody Bradford y Jordan Montgomer y, quienes, al igual que Eovaldi, formaron parte del equipo campeón de la Serie Mundial de los Rangers en 2023. Bradford, ahora en la rotación, y Montgomery, lanzando desde el bullpen, se sometieron ambos a cirugía de codo y no habían lanzado en las Grandes Ligas desde 2024 antes de regresar la semana pasada.

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