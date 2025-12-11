Stay up to date with notifications from The Independent

España amplía ventaja sobre Estados Unidos en ranking femenino de FIFA

Associated Press
Jueves, 11 de diciembre de 2025 12:16 EST
ESPAÑA LIGA NACIONES
ESPAÑA LIGA NACIONES (AP)

La campeona mundial España amplió el jueves su ventaja de puntos en la cima del ranking de la FIFA sobre su escolta Estados Unidos.

España acaba de revalidar su título de la Liga de Naciones de la UEFA tras la última actualización del ranking en agosto. Estados Unidos ganó cuatro de los cinco amistosos que disputó en ese tiempo.

La Roja venció a Alemania en la final de la Liga de Naciones la semana pasada. Las alemanas subieron dos lugares al tercer peldaño del ranking. La campeona europea Inglaterra se mantuvo en el cuarto y Suecia retrocedió dos puestos al quinto.

Brasil y Francia intercambiaron lugares para quedar sexto y séptimo, respectivamente. Japón se mantuvo en el octavo. Corea del Norte subió uno al noveno, desplazando Canadá, ahora décimo.

