El campocorto de Diamondbacks, Geraldo Perdomo, sale tras 4to inning por dolor en rodilla izquierda

El campocorto de los Diamondbacks de Arizona, Geraldo Perdomo, salió del juego del lunes por la noche contra los Rockies de Colorado antes de la quinta entrada debido a molestias en la rodilla izquierda.

El dominicano Perdomo, de 26 años, es uno de los mejores jugadores del equipo. Batea para .245 con nueve jonrones, 42 carreras impulsadas y 17 bases robadas, además de jugar una excelente defensa en el campocorto. El All-Star de 2023 ha participado en 116 de 120 juegos esta temporada.

Los D-backs ganaban 7-0 cuando Perdomo abandonó el juego. Fue reemplazado por el venezolano Ildemaro Vargas.

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