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El campocorto de Diamondbacks, Geraldo Perdomo, sale tras 4to inning por dolor en rodilla izquierda

DIAMONDBACKS-PERDOMO
DIAMONDBACKS-PERDOMO (AP)

El campocorto de los Diamondbacks de Arizona, Geraldo Perdomo, salió del juego del lunes por la noche contra los Rockies de Colorado antes de la quinta entrada debido a molestias en la rodilla izquierda.

El dominicano Perdomo, de 26 años, es uno de los mejores jugadores del equipo. Batea para .245 con nueve jonrones, 42 carreras impulsadas y 17 bases robadas, además de jugar una excelente defensa en el campocorto. El All-Star de 2023 ha participado en 116 de 120 juegos esta temporada.

Los D-backs ganaban 7-0 cuando Perdomo abandonó el juego. Fue reemplazado por el venezolano Ildemaro Vargas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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