Barcelona: Raphinha se lesionó con Brasil y estará cinco semanas de baja

El delantero del Barcelona Raphinha estará de baja aproximadamente cinco semanas y se perderá los partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid tras lesionarse el isquiotibial derecho mientras jugaba con Brasil en un amistoso ante Francia.

Brasil, cinco veces campeón, inicia su campaña en el Mundial contra Marruecos el 13 de junio.

“Raphinha tiene una lesión en el isquiotibial derecho, tal como confirmaron las pruebas médicas realizadas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tras las molestias que sintió durante el partido Brasil-Francia en Boston el jueves”, indicó el Barcelona en un comunicado el viernes.

“El jugador regresa a Barcelona para comenzar el tratamiento correspondiente. El tiempo estimado de recuperación es de cinco semanas”.

Raphinha, de 29 años, anotó dos goles en la goleada 7-2 del Barcelona sobre el Newcastle en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, pero ahora está previsto que se pierda ambos encuentros contra el Atlético de Madrid en los cuartos de final, con el Barcelona como local en la ida el 8 de abril.

Francia venció a Brasil 2-1.

El Barcelona lidera La Liga con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid, segundo clasificado, con nueve jornadas por disputarse.

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