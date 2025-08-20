El baloncesto de Los Ángeles 2028 comenzará dos días antes de la ceremonia de apertura, dice FIBA

El baloncesto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 comenzará dos días antes de la ceremonia de apertura de esas justas, confirmaron los organizadores el miércoles.

La FIBA, el organismo rector global del deporte, afirmó que se modificó el calendario de baloncesto para Los Ángeles y que los partidos comenzarán el 12 de julio de 2028, antes de la ceremonia de apertura del 14 de julio.

No está claro si el torneo masculino, el torneo femenino o ambos comenzarán antes de la apertura oficial. Un calendario preliminar publicado el mes pasado prevé tres partidos de baloncesto el 12 de julio y tres más el 13 de julio.

“Este ajuste permite que los cuartos de final se jueguen en dos días y también garantizará que ningún partido comience antes del mediodía, mejorando la experiencia general para jugadores, equipos, aficionados y emisoras”, dijo al FIFA en un comunicado de prensa.

Los partidos por la medalla de bronce se jugarán el 28 y 29 de julio, y los partidos por la medalla de oro tendrán lugar el 29 y 30 de julio. El 30 de julio será el último día de las competencias.

Varios otros deportes también están programados para comenzar antes de la ceremonia de apertura, incluido el hockey sobre césped, el rugby 7, waterpolo, balonmano, críquet y fútbol. Se espera que la competencia de canotaje en Oklahoma City comience en la mañana del 14 de julio, horas antes de la ceremonia de apertura ese mismo día a unas 1.200 millas (1.931 kilómetros) de distancia.

Estados Unidos es el campeón defensor olímpico de baloncesto masculino y femenino. Las mujeres han ganado ocho oros consecutivos, mientras que los hombres han ganado cinco seguidos.

