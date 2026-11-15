Tenerife rinde homenaje a Jesús de Miguel en su primer partido tras su muerte

El club Tenerife rindió el domingo homenaje a Jesús de Miguel en su primer partido desde la impactante muerte del delantero. El mediocampista Nacho Gil levantó la camiseta de De Miguel tras anotar el primer gol de su equipo poco antes del descanso.

Antes del partido de segunda división, jugadores tanto del Tenerife como del Ceuta vistieron camisetas con el mensaje “Siempre en nuestro recuerdo”. Se reunieron en el centro del campo para guardar un minuto de silencio. Todas las camisetas llevaban el nombre de De Miguel y su número 9 en la espalda.

Tras el calentamiento, el capitán del Tenerife, Enric Gallego, colocó la camiseta de De Miguel sobre el césped, y sus compañeros se agruparon a su alrededor.

El juego se detuvo a los nueve minutos, en referencia al número de camiseta de De Miguel. Jugadores, entrenadores y aficionados aplaudieron.

Gil se mostró visiblemente emocionado cuando le entregaron la camiseta de De Miguel después de marcar al 40. Neal Viereck sentenció la victoria del Tenerife por 2-0 sobre el Ceuta, su primer triunfo liguero desde septiembre.

Se había pintado un mural que representaba a De Miguel fuera de la Puerta 9 del Estadio Heliodoro Rodríguez López del Tenerife, donde los aficionados habían dejado flores, bufandas y velas tras su muerte.

De Miguel murió el 3 de noviembre. Perseguía un balón alto en el centro del campo cuando recibió un golpe en el pecho por parte del portero del Andorra, Jesús Owono, que salió corriendo muy fuera de su área cerca del final del partido del 2 de noviembre en Tenerife. De Miguel, de 30 años, sufrió un paro cardíaco tras el choque.

Owono fue suspendido por 12 partidos después de recibir una tarjeta roja por el choque en el campo contra De Miguel. El comité disciplinario de la federación española de fútbol indicó que Owono empleó “fuerza excesiva” en la colisión.

Owono había difundido un comunicado a través de su club en el que manifestó su arrepentimiento y ofreció sus condolencias a la familia de De Miguel.

La policía española abrió una investigación por un posible homicidio involuntario. Según la ley española, las muertes por causas no naturales, incluidos los accidentes, están sujetas a investigación judicial, aunque los fiscales han señalado que es poco probable que hubiera un proceso penal.

El entrenador del Andorra, Carles Manso, comentó el jueves que dependería de Owono decidir cuándo se siente listo para volver a jugar.

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