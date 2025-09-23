Stay up to date with notifications from The Independent

Ozzie Albies sale del juego de Bravos ante los Nacionales por posible lesión en la mano o muñeca

AP Noticias
Lunes, 22 de septiembre de 2025 21:55 EDT
BRAVOS-ALBIES (AP)

El segunda base de los Bravos de Atlanta Ozzie Albies abandonó el juego contra los Nacionales de Washington con una aparente lesión en la mano o la muñeca izquierda.

Albies mostró molestias en su muñeca después de hacer un foul con un lanzamiento en la tercera entrada. Nick Allen terminó el turno al bate de Albies y lo reemplazó en la segunda base al inicio del cuarto episodio.

No hubo información inmediata por parte de los Bravos sobre la gravedad de la lesión de Albies. Se fracturó la muñeca izquierda en julio de 2024.

Albies, de 28 años, ha jugado en los 157 partidos de Atlanta esta temporada. Está bateando para .240 con 16 jonrones y 74 carreras impulsadas.

