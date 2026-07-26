El All-Star de los Atléticos Shea Langeliers entra en lista de lesionados por menisco roto

Los Atléticos colocaron a su receptor All-Star Shea Langeliers en la lista de lesionados de 10 días por un desgarro de menisco en la rodilla derecha.

Los A's llamaron de vuelta el domingo al receptor Brian Serven desde Triple-A Las Vegas para ocupar el lugar de Langeliers en el roster.

El equipo no ha informado si Langeliers necesitará cirugía.

El jugador de 28 años bateaba para .263 con 23 jonrones y 51 carreras impulsadas en 93 juegos antes de la lesión. Se convirtió en el primer receptor de los A's en ser titular en un Juego de Estrellas desde Terry Steinbach en 1989.

Langeliers había sido objeto de rumores de traspaso mientras los A's atraviesan otra temporada decepcionante. Los Atléticos (44-60) habían perdido 16 de 22 juegos de cara al domingo y no se han clasificado a los playoffs desde 2010.

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