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Mellizos vencen 4-2 a Angelinos y llegan al receso con 8 triunfos en sus últimos 9 juegos

ANGELINOS-MELLIZOS
ANGELINOS-MELLIZOS (AP)

Trevor Larnach conectó un jonrón e impulsó dos carreras, Ryan Jeffers añadió un doble de dos carreras y los Mellizos de Minnesota vencieron el domingo 4-2 a los Angelinos de Los Ángeles y llegan al receso del Juego de Estrellas con ocho triunfos en sus últimos nueve partidos.

El sencillo de Larnach en la tercera entrada remolcó a Luke Keaschall e igualó el juego 1-1. Jeffers siguió con un doble que impulsó a Ryan Kreidler y a Larnach, ampliando la ventaja a 3-1.

Larnach agregó un cuadrangular solitario de 405 pies hacia el jardín derecho en la octava entrada, su séptimo de la temporada, y los Mellizos ganaron su quinta serie consecutiva.

El abridor de Minnesota, Taj Bradley (9-3), trabajó siete entradas, permitió seis hits y dos carreras limpias, con seis ponches y un par de bases por bolas. Andrew Morris ponchó a dos en las últimas dos entradas y consiguió su tercer salvamento.

Josh Lowe y el dominicano Denzer Guzman conectaron jonrones solitarios por los Angelinos. El octavo de la temporada para Lowe llegó en la segunda entrada y Guzman añadió el suyo, el cuarto, en la séptima.

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El dominicano José Soriano (8-6) permitió cinco hits, tres carreras limpias y dos bases por bolas en cinco entradas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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