El accesorio más popular este año en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas: un bate con diseño especial

No es un cono de helado. No es una galleta arcoíris. Es el bate de béisbol que se está utilizando en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

No es nada fácil dejar pasar por alto en el plato el bate Hype Fire USA 2026 de Easton, con el mango verde neón y el barril rosa y amarillo neón. Y a los jugadores les encanta.

"Les dejé a ellos decidir qué bates querían usar, la mayoría eligió el bate que nos dieron", comentó el entrenador de Pennsylvania, Michael Shaw. "Sabes, un gran color para niños de 12 años: gusanos de goma ácidos".

Cuando los equipos de Pequeñas Ligas llegan a Williamsport, reciben uniformes y gorras brillantes y coloridas en el Grove, donde viven durante el torneo. Cuando van a las jaulas de bateo por primera vez, el resto de su equipo los espera. Bate, guantes, cascos, equipo de receptor, lo que sea, los jugadores lo reciben.

"Eran como niños en una tienda de dulces, y como entrenador, se me puso la piel de gallina al entrar allí y tengo 38 años, así que solo puedo imaginar lo que piensan los niños de 12 años al cruzar esa puerta y ver todo el equipo que tienen", expresó el entrenador de Dakota del Sur, Ryan Vavruska. "Somos muy afortunados de llegar aquí y ser bendecidos con todo ese equipo".

Easton ha colaborado con las Pequeñas Ligas por más de 40 años y en 2023 la asociación se extendió hasta 2028. Rawlings se fusionó con Easton en 2021 y es el guante oficial utilizado en el torneo.

"Cuando abrieron la puerta enrollable hacia las jaulas de bateo, comenzó la estampida", dijo el entrenador de Australia, Keith Land. "Estos niños estarán emocionados de volver a casa y decir: 'Mira lo que tengo y mira lo que tú no tienes'. Lo presumirán, no te preocupes por eso".

Después de que los bates de aluminio convirtieran los juegos en derbis de jonrones, en 2018 las Pequeñas Ligas cambiaron sus reglas de bate para cumplir con el Estándar USABat, que cambió el material utilizado para fabricar los bates, de modo que ahora funcionan más como bates de madera. Sin embargo, estos bates son más ligeros y más fáciles de manejar para jugadores de 12 años.

El estándar fue creado para asegurar la "integridad a largo plazo del juego", según USA Baseball. Ahora hay menos jonrones cada año en la LLWS, incluso si la pelota suena bien al salir del bate.

Pero los jugadores no están hablando de los jonrones que pueden o no pueden batear, simplemente les encanta tener el bate en sus manos. La mayoría de ellos no podían creer lo que estaban recibiendo.

"Fue bastante emocionante", manifestó Camden Tycz de Dakota del Sur. "Cuando vimos la mesa de bates, fue simplemente asombroso".

La boca de Preston Ware se abrió cuando su equipo de Carolina del Sur llegó a las jaulas de bateo. Inicialmente pensó que todo su equipo recibiría solo un bate para compartir.

"El entrenador Dave (Bogan) intentó engañarme y dijo: 'Sí'", comentó Preston.

Pero rápidamente intervino Joe Giulietti, quien conectó un grand slam en el primer juego de Carolina del Sur. "Preston", dijo, "esto no es como los años sesenta. Cuando el entrenador Dave creció, tenían un solo tamaño de bate".

