El 4to jonrón de Steer en 4 juegos da triunfo a Rojos, 6-3 sobre Cachorros

Spencer Steer conectó su cuarto jonrón en cuatro juegos y los Rojos de Cincinnati ganaron terreno en la carrera por el comodín de la Liga Nacional, al doblegar el sábado 6-3 a los Cachorros de Chicago.

Los Rojos (79-76) están un juego detrás de los Mets de Nueva York, quienes cayeron ante Washington el sábado por la tarde, en la contienda por el último puesto de comodín. Cincinnati tiene a su favor el criterio de desempate.

Chicago posee el primer comodín y ya aseguró un lugar en los playoffs.

TJ Friedl y Tyler Stephenson también conectaron jonrones por los Rojos, quienes han ganado cuatro duelos consecutivos.

Michael Busch y Reese McGuire aportaron vuelacercas a la causa de Chicago. Los Cachorros han perdido sus últimos tres juegos después de asegurar su aparición en la postemporada el miércoles en Pittsburgh.

McGuire empató el juego a dos en la quinta entrada con un jonrón solitario ante el abridor Zack Littell (10-8), pero Steer puso a Cincinnati de nuevo en ventaja en la parte baja, cuando conectó una recta de Drew Pomeranz (2-2) hacia las gradas entre el jardín izquierdo y el central para su 21º jonrón, cifra con la que lidera el equipo.

Steer ha bateado de 14-6 con cuatro jonrones y diez carreras impulsadas en los últimos cuatro juegos.

Emilio Pagán lanzó la novena entrada para su 29º salvamento en 35 oportunidades.

Por los Cachorros, el venezolano Moisés Ballesteros de 3-0. El boricua Willy Castro de 3-1 con una anotada.

Por los Rojos, los dominicanos Miguel Andújar de 2-1, Noelvi Marte de 2-1 con una anotada, Elly de la Cruz de 3-1.

