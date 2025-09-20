Bohm impulsa 3 carreras, Buehler brilla y Filis complican panorama de playoffs para Diamondbacks

Alec Bohm remolcó tres carreras en su regreso de la lista de lesionados, Walker Buehler lanzó tres innings y dos tercios de relevo sin permitir carreras y los Filis de Filadelfia doblegaron el viernes 8-2 a los Diamondbacks de Arizona.

Fue una derrota costosa para los D-backs, que cayeron a tres juegos detrás de los Mets de Nueva York en la puja por el último comodín de la Liga Nacional con apenas ocho encuentros restantes. Los Filis han ganado 16 de sus últimos 21.

Buehler, dos veces elegido al Juego de Estrellas, estaba cumpliendo su segunda aparición con los Filis después de ser dado de baja por los Medias Rojas de Boston el 29 de agosto.

Tuvo una decepcionante efectividad de 5.45 con los Medias Rojas, pero sólo ha permitido una carrera en ocho entradas y dos tercios con Filadelfia.

Los Filis se repusieron de un déficit temprano de dos carreras y tomaron una ventaja de 3-2 en la sexta entrada con un sencillo impulsor de Weston Wilson. Nick Castellanos aumentó la ventaja a 5-2 en la octava con su jonrón de dos carreras por el jardín izquierdo --la pelota aterrizó en el bullpen de los D-backs.

Harrison Bader acumuló tres hits, incluido un cuadrangular en solitario.

Los D-backs tomaron una ventaja de 2-0 en la primera entrada, destacada por el jonrón en solitario del astro dominicano Ketel Marte. Filadelfia redujo el déficit a 2-1 en la segunda con un doble impulsor de Bohm. Añadió un sencillo de dos carreras en la octava.

Bohm emergió de la lista de lesionados el viernes después de perderse casi dos semanas por una inflamación en el hombro izquierdo.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Geraldo Perdomo de 4-1, Marte de 4-3 con una anotada y una producida. El venezolano Gabriel Moreno de 3-1.