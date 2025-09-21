Jonrón dentro del parque de Lile en la 11ª entrada da victoria 5-3 a Nacionales sobre Mets

Daylen Lile conectó un jonrón dentro del parque en la décima entrada para que los Nacionales de Washington superaran el sábado 5-3 a los Mets de Nueva York.

Con un corredor en primera base y un out, Lile bateó un sinker de Tyler Rogers (4-6) con cuenta de 2-2. La pelota se estrelló fuertemente contra la pared del jardín central y rebotó lejos de Cedric Mullins mientras el veloz Lile recorría las bases y anotaba fácilmente deslizándose en el plato.

PJ Poulin retiró a los bateadores en orden en la parte baja para lograr el primer salvamento en su carrera. El umpire le cantó el tercer strike al dominicano Juan Soto para finalizar el juego.

Fue una derrota costosa para los Mets, que comenzaron el día con una ventaja de dos juegos sobre Cincinnati en la pugna por el último comodín de la Liga Nacional. Nueva York ha perdido diez de sus últimos 14 juegos en general.

La victoria rompió una racha de seis tropiezos de los Nacionales, que ocupan el último lugar, y aseguró que no perderán 100 juegos esta temporada.

Nueva York fue mantenido sin anotaciones durante siete entradas por tres lanzadores de Washington, antes de que el bateador emergente Mark Vientos conectara un doble de dos carreras en la octava. Soto empató 3-3 con un sencillo impulsor en la novena.

Por los Nacionales, el venezolano Andrés Chaparro de 2-0 con una anotada.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 5-1. Los dominicanos Soto de 5-2 con una remolcada, Starling Marte de 5-1 con una anotada, José Siri sin turno oficial pero con una anotada, Ronny Mauricio de 1-0. Los venezolanos Luisangel Acuña de 1-1, Francisco Álvarez de 5-2, Luis Torrens de 1-1.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes