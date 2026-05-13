El 2º jonrón de Hill como emergente en la campaña guía a Medias Blancas a victoria 6-5 sobre Reales

El emergente Derek Hill conectó un cuadangular que rompió el empate en la octava entrada después de que Chicago desperdició una ventaja de tres carreras, y los Medias Blancas superaron el martes 6-5 a los Reales de Kansas City para hilar su tercera victoria.

Drew Romo pegó un jonrón solitario apenas por encima del guante extendido del jardinero derecho Jac Caglianone, y Chase Meidroth conectó un batazo de tres carreras ante Stephen Kolek en una quinta entrada de cinco anotaciones que construyó una ventaja de 5-2.

Kansas City empató el encuentro en la sexta cuando Nick Loftin conectó un doble impulsor contra Tyler Schweitzer y anotó con el sencillo del venezolano Maikel Garcia ante Grant Taylor.

Hill bateó por Tristan Peters y envió un slider bajo de Matt Strahm (1-1) entre el jardín izquierdo y el central. El batazo de 417 pies fue su tercer jonrón como emergente en su carrera y su segundo esta temporada. Hill había conectado un jonrón para empatar el 3 de mayo, en una derrota ante San Diego.

El dominicano Seranthony Domínguez (3-3) lanzó una octava entrada perfecta, y Bryan Hudson consiguió tres outs consecutivos para su segundo salvamento.

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