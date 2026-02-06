Eintracht y Berlín empatan con goles tardíos y siguen sin ganar en el 2026

El Unión de Berlín empató el viernes 1-1 con el Eintracht Frankfurt en un pobre partido de la Bundesliga que cobró vida en los minutos finales con dos goles y una tarjeta roja.

Nathaniel Brown adelantó a Frankfurt con un disparo potente después de 83 minutos desordenados. El suplente Mahmoud Dahoud no acertó con su tijera, pero el balón cayó perfectamente frente a Brown, quien remató de volea.

Si hubieran sostenido el marcador, esta hubiera sido la novena victoria del visitante, pero sus esperanzas se desmoronaron solo segundos después.

Oscar Højlund fue expulsado por una segunda infracción que resultó en una tarjeta roja dos minutos después de que su equipo tomara la delantera y Leopold Querfeld anotó desde el penal resultante.

El empate significó que ambos clubes siguen sin ganar en el 2026.

El colapso tardío fue particularmente frustrante para Albert Riera, quien asumió como entrenador de Frankfurt esta semana y no pudo comenzar su trabajo con tres puntos. Un punto positivo fue la actuación defensiva del equipo. El partido del viernes fue el primero en ocho este año en el que no concedieron al menos dos goles.

Frankfurt es séptimo en la tabla, tres puntos por delante de Berlín en el noveno lugar.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes