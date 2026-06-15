Egipto cree tener un plantel fuerte en torno a Salah para enfrentar a Bélgica en el Mundial

El debut de Egipto en el Mundial contra Bélgica el lunes incluirá a Mohamed Salah, exastro de Liverpool, en una misión complicada ante el veterano baluarte del Manchester City Kevin De Bruyne y sus talentosos compañeros.

Egipto nunca ha ganado un partido de la Copa del Mundo y solo ha estado en ventaja una vez en siete encuentros. Aun así, los Faraones insisten en que deben ser tomados en serio en el Grupo G.

Además de Salah, que aún no ha decidido dónde jugará a continuación tras nueve temporadas con el Liverpool, el ataque de Egipto incluye a Omar Marmoush, del Manchester City. La dupla de Salah y Marmoush ha llamado la atención del seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, quien dirigió al primero cuando jugaba en la Roma.

“Obviamente, tienen otras cualidades, tienen otros jugadores. Este es un equipo que siempre está con ganas de salir a competir. Es un equipo sólido que debe ser respetado”, comentó Garcia el domingo.

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, se mostró discretamente confiado antes del partido. Hassan, máximo goleador histórico de Egipto con 69 tantos internacionales, anotó uno contra Argelia en 1990 para impulsar a Egipto a una de sus cuatro participaciones en la Copa del Mundo.

Hassan señaló que el objetivo de Egipto es avanzar más allá de la fase de grupos en el certamen ampliado.

“Aquí tenemos cierta percepción negativa porque no hemos participado, salvo cuatro veces, en la Copa del Mundo. Pero creo que ahora tenemos una generación que merece estar aquí”, expresó Hassan.

Aun así, las probabilidades estarán en contra del equipo de Hassan por razones que van más allá de tener que jugar al mediodía, hora local, en medio de una ola de calor en Seattle. El conjunto belga cuenta con sobrevivientes de la “Generación Dorada” como De Bruyne y el arquero Thibault Courtois, además de figuras emergentes como el extremo Jérémy Doku.

“Como dije al principio, la selección belga es increíble, llena de estrellas. Respeto a la selección nacional de Bélgica. No hace falta decir que todo el mundo sabe muy bien de lo que son capaces”, manifestó Hassan.

Sin embargo, los egipcios creen que pueden competir, tras haber vencido a Bélgica tres veces en cuatro partidos de exhibición.

“Nos gustaría que la historia se repitiera”, añadió Hassan.

Bélgica enfrenta presión para evitar que se repita su actuación de 2022 en Qatar, cuando no avanzó más allá de la fase de grupos. Los belgas fueron terceros en 2018 en Rusia.

Bélgica necesitará neutralizar a Salah o, como mínimo, frenar al ganador en cuatro ocasiones de la Bota de Oro de la Liga Premier. Salah, que bajó su rendimiento habitual en su última temporada con el Liverpool, sumó nueve goles y tres asistencias en seis partidos de las eliminatorias mundialistas.

“No hace falta decir que Mohamed Salah es importante. (Pero) todos son importantes”, afirmó Hassan.

El estratega cree que Egipto puede dar la sorpresa por los jugadores que rodean a Salah.

“Tenemos muchos talentos además de Salah, además de Marmoush. Tenemos muy buenos jugadores y, si Dios quiere, la gente los verá y serán un factor que contribuya a su país”, sostuvo Hassan.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa