Critican al presidente de UEFA por decir que un Mundial ampliado da lugar a partidos poco atractivos

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, recibió duras críticas el domingo de parte de organismos rectores del fútbol en Asia, África y el Caribe por sus supuestos comentarios de que un Mundial con 48 equipos da lugar a partidos poco atractivos.

Las asociaciones de Cabo Verde, Congo, Curazao, Haití, Jordania y Uzbekistán emitieron un comunicado conjunto que, según indicaron, era en solidaridad con las federaciones de Argelia, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

“El fútbol no pertenece a un grupo selecto de naciones. Su fuerza proviene de su universalidad”, señaló el comunicado. “Para muchos países, la participación en la Copa Mundial de la FIFA no es sólo un logro deportivo. Es un momento que inspira a una generación, acelera el desarrollo del fútbol y crea recuerdos que duran toda una vida”.

El comunicado no hizo mención del comentario de Čeferin que, según los sitios web eslovenos Zurnal 24 y Dosi, se produjo el lunes pasado durante una conferencia en Liubliana.

“Tenemos una enorme cantidad de partidos que no son atractivos en lo absoluto”, afirmó, según Zurnal 24, añadiendo que la ampliación permite que países pequeños participen y vivan la emoción del torneo.

La UEFA no respondió de momento a una solicitud de comentarios. Las federaciones que emitieron el comunicado --difundido por la federación de Sudáfrica-- tampoco respondieron el domingo a solicitudes de comentarios.

Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán se clasificaron para su primer Mundial, mientras que Congo y Haití llegaron al torneo por primera vez desde 1974. Curazao perdió 7-1 ante Alemania el domingo en su debut.

“Para Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA representa un logro histórico y la realización de un sueño compartido por generaciones”, indicó el comunicado. “Para naciones como Congo y Haití, regresar al mayor escenario del fútbol tras una larga ausencia tiene un significado especial para millones de aficionados que han esperado este momento durante años y, en algunos casos, décadas.

“Insinuar que estos partidos son, de alguna manera, menos importantes es sumamente decepcionante y no reconoce el esfuerzo, los sacrificios y aspiraciones de jugadores, entrenadores, clubes, dirigentes del fútbol y aficionados en todo el mundo”, añadió el comunicado.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa